جلسة تحفيزية في الزمالك قبل مواجهة الاتحاد.. وتعافي جابر وكايد يدعم الصفوف



عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

المدير الفني شدد على أهمية اللقاء المقبل، وضرورة حصد النقاط الثلاث لمواصلة التربع على صدارة جدول الترتيب، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

كما استعرض الجهاز الفني بعض الجوانب الخططية التي سيتم التركيز عليها في المران، مع منح تعليمات فنية محددة لكل خط داخل الملعب.

وشهد التدريب خبرًا سارًا بانتظام عمر جابر وآدم كايد في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابة، ليصبح الثنائي جاهزًا لدعم الفريق في المباراة المقبلة.