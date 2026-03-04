علا الشافعي: مراحل إعداد مسلسل «صحاب الأرض» شهدت مناقشات موسعة حول ضرورة تقديم عمل رمضاني يتناول القضية الفلسطينية

قالت علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع» ورئيس لجنة المحتوى الدرامي بـالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مراحل الإعداد لمسلسل «صحاب الأرض» شهدت مناقشات موسعة حول ضرورة تقديم عمل رمضاني يتناول القضية الفلسطينية، رغم التخوف من ردود الفعل، خاصة أن الأحداث لا تزال متواصلة على الأرض.

وأضافت أن الإصرار على تنفيذ العمل كان ضرورة، مشيرة إلى أنهم مروا بتفاصيل عديدة خلال التحضير، من بينها الاستقرار على اسم المسلسل، مؤكدة أنها أشفقت على المخرج بيتر ميمي نظرًا لحجم التحدي، إلا أن رد الفعل مع عرض الحلقة الأولى كان مفاجئًا للجميع.

ووجهت الشافعي الشكر لكل العاملين في موقع الإنتاج، مثمنة دور مدير التصوير وفريق العمل، مؤكدة أن المسلسل يحاكي الأعمال العالمية المتميزة، وأن التحدي الأكبر كان تقديمه في ظل استمرار الحدث وحالة الملل العام من متابعة أخبار العدوان.

وأكدت أن «صحاب الأرض» سيبقى وثيقة تاريخية تعود إليها الأجيال، وسيظل واحدًا من أهم الأعمال التي أُنتجت، موجهة الشكر للشركة المتحدة على إنتاج مسلسل يقف أمام السردية الإسرائيلية بشكل حقيقي ومنصف، وموجهة التحية لكل من شارك في هذا العمل.