مرشح جديد لتدريب ريال مدريد للموسم المقبل

ظهرت تقارير من إيطاليا عبر صحيفة "كوريري ديلو سبورت تفيد بأن المرشح الأبرز لشغل لمقعد المدرب في الريال هو ماسيميليانو أليجري، المدرب الحالي لنادي ميلان، والذي سبق وأن حاول ريال التعاقد معه في 2019 و2021، لكنه فضل البقاء مع يوفنتوس آنذاك.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أليجري سعيد حاليًا مع ميلان بعقد يمتد حتى 2027، لكن مع تواصل ريال مدريد في نهاية الموسم، يبقى كل شيء ممكنًا.

وتابعت أنه إضافة إلى أليجري، يبرز اسم يورجن كلوب، وتشير تقارير من النمسا إلى أن مسؤولي ريد بول غير راضين عن عمله كمدير عالمي لكرة القدم، وقد يغادر منصبه، مما يجعله أيضًا خيارًا مطروحًا للإدارة العليا في ملعب سانتياجو برنابيو.