انفراد .. ننشر أسماء الصيادين المصريين المفقودين على سواحل تركيا
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
رياضة

مرشح جديد لتدريب ريال مدريد للموسم المقبل

ريال مدريد
ريال مدريد
ياسمين تيسير

ظهرت تقارير من إيطاليا عبر صحيفة "كوريري ديلو سبورت تفيد بأن المرشح الأبرز لشغل لمقعد المدرب في الريال  هو ماسيميليانو أليجري، المدرب الحالي لنادي ميلان، والذي سبق وأن حاول ريال التعاقد معه في 2019 و2021، لكنه فضل البقاء مع يوفنتوس آنذاك.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أليجري سعيد حاليًا مع ميلان بعقد يمتد حتى 2027، لكن مع تواصل ريال مدريد في نهاية الموسم، يبقى كل شيء ممكنًا.

وتابعت أنه إضافة إلى أليجري، يبرز اسم يورجن كلوب، وتشير تقارير من النمسا إلى أن مسؤولي ريد بول غير راضين عن عمله كمدير عالمي لكرة القدم، وقد يغادر منصبه، مما يجعله أيضًا خيارًا مطروحًا للإدارة العليا في ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد الدوري الاسباني ريال

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

بيروت

خبير عسكري: عدوان إسرائيلي واسع على لبنان خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني: صالح سليم أفضل رئيس للأهلي.. والجوهري وحسن شحاتة أفضل مدربي منتخب مصر

د. إسماعيل تركي

خبير علاقات دولية: المواجهة العسكرية خرجت عن أطر الشرعية الدولية وتحولت إلى حرب مفتوحة الأهداف

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

