وسائل إعلام عبرية: تفعيل أجهزة الإنذار في شمال إسرائيل تحسبًا لاختراق طائرات مسيرة

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في مدينتي كريات شمونة ومرجليوت شمال إسرائيل، تحسبا لأي اختراق محتمل بواسطة طائرات مسيرة، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

من جانب آخر، ذكرت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية عسكرية برية داخل إيران، تعتمد على مليشيات كردية إيرانية، على أن يتم لاحقًا الاستعانة بمليشيات كردية عراقية، وأوضحت القناة أن قوام هذه المليشيات حالياً يقدّر ببضعة آلاف.



وأضافت أن هناك ثقة عالية في إسرائيل بقدرة الأكراد على تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة داخل إيران، في مقابل تشكك الخبراء العسكريين وأصحاب التجارب السابقة مع الأكراد في المنطقة حول جدوى العملية.