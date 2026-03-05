قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان .. يفتح لك الأبواب المُغلقة
لمواجهة التحديات الإقليمية.. الزراعة تطلق خطة لتأمين سلاسل الإمداد وفتح مسارات بديلة
صدمة حسن حفني وهدير عبد الناصر بسبب فضيحة مي عمر في مسلسل الست موناليزا الحلقة 15
تقارير: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت
لقطات من مران القلعة الحمراء قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور
عبد الظاهر السقا: جمهور الاتحاد سر العودة.. وصفقات الشتاء صنعت الفارق قبل مواجهة الزمالك
جوارديولا: الدوري الإنجليزي لم يُحسم بعد
ربنا يخليكم لينا.. ناقد رياضي يوجه رسالة خاصة لـ معتمد جمال وخوان بيزيرا
«لاريجاني»: لن نتسامح مطلقاً مع أي جماعات انفصالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: تفعيل أجهزة الإنذار في شمال إسرائيل تحسبًا لاختراق طائرات مسيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

 أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في مدينتي كريات شمونة ومرجليوت شمال إسرائيل، تحسبا لأي اختراق محتمل بواسطة طائرات مسيرة، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

من جانب آخر، ذكرت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية عسكرية برية داخل إيران، تعتمد على مليشيات كردية إيرانية، على أن يتم لاحقًا الاستعانة بمليشيات كردية عراقية،  وأوضحت القناة أن قوام هذه المليشيات حالياً يقدّر ببضعة آلاف.


وأضافت أن هناك ثقة عالية في إسرائيل بقدرة الأكراد على تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة داخل إيران، في مقابل تشكك الخبراء العسكريين وأصحاب التجارب السابقة مع الأكراد في المنطقة حول جدوى العملية.

أجهزة الإنذار كريات شمونة مرجليوت شمال إسرائيل طائرات مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

لكزس 
لكزس 
لكزس 

أودي تكشف عن خليفة TT التي ستمهد للمستقبل الرياضي للعلامة

أودي Concept C
أودي Concept C
أودي Concept C

ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك

ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك
ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك
ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد