عبد الظاهر السقا: جمهور الاتحاد سر العودة.. وصفقات الشتاء صنعت الفارق قبل مواجهة الزمالك

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، أن جماهير الفريق لعبت الدور الأبرز في استعادة الانتصارات والعودة إلى المسار الصحيح، مشددًا على أن التدعيمات الشتوية كان لها تأثيرا واضحا في تحسين الأداء.

وأوضح السقا، في تصريحات تلفزيونية، أن مواجهة الزمالك ستكون قوية وممتعة؛ في ظل امتلاك الفريقين عناصر قادرة على صناعة الفارق، مشيرًا إلى أن هدف الاتحاد هو إنهاء الدور الأول برصيد 23 نقطة، ثم المنافسة بقوة في الدور الثاني.

وأشار إلى أن الفريق يعيش حالة فنية جيدة، مؤكدًا دعمه للمدير الفني معتمد جمال، ومعتبرًا أن الروح والإصرار كانا مفتاح تحقيق سبعة انتصارات متتالية.

وكشف السقا عن وجود خطة لبناء فريق قوي قادر على الاستمرار لعدة سنوات، وفق اتفاق مع إدارة النادي، على أن يبدأ تنفيذها بعد مواجهة الزمالك.

وعن محمد مجدي أفشة، المعار من الأهلي، أوضح أنه صنع حالة خاصة منذ انضمامه، واستعاد مستواه بفضل المشاركة المنتظمة، مؤكدًا أن اللاعب اختار الاتحاد لرغبته في اللعب أمام جماهير كبيرة.

واختتم السقا تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود نية لشراء أفشة بشكل نهائي حاليًا، مع الإشارة إلى أن مسألة استمراره ستُحسم وفق رغبة اللاعب في نهاية المطاف.