اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

كشف جمال الزهيري الناقد الرياضي عن استقرار النادي الأهلي على رحيل اللاعب الأنجولي إيلتسين كامويش مع نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم نجاحه في إثبات قدراته الفنية أو تقديم الإضافة المرجوة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وأوضح الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن اللاعب لم يتمكن من إقناع الجهاز الفني أو ترك بصمة واضحة خلال مشاركاته، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى حسم موقفها بشأن مستقبله.

وأشار الزهيري إلى أن استبعاد كامويش من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري يمثل دليلاً واضحًا على قناعة المدير الفني توروب بعدم جدوى الاعتماد عليه.

وأضاف الزهيري أن المؤشرات الحالية تؤكد أن اللاعب يستعد لمغادرة القلعة الحمراء، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، قائلا" إيلتسين كامويش بيجهز شنطتة من أجل الرحيل عن الفريق".

وأكد الزهيري أن إدارة الأهلي أبلغت الجهاز الفني بضرورة عدم إشراك اللاعب في المباريات المقبلة، مع استبعاده من القوائم، وذلك لتجنب تفعيل بند شراء عقده من ناديه الأصلي، ولفت إلى وجود اتفاق بين مجلس إدارة الأهلي والمدير الفني توروب على هذا القرار، بما يعكس توجهًا واضحًا داخل النادي لإنهاء تجربة اللاعب بنهاية الموسم دون تفعيل بند التعاقد النهائي.