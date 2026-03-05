قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام سالم : صفقات الأهلي مضروبة .. وكامويش سيرحل بنهاية الموسم

رباب الهواري

أكد عصام سالم الناقد الرياضي أن مستوى النادي الأهلي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية تحت قيادة المدير الفني توروب، مشيرًا إلى أن الأداء العام للفريق لم يعد بنفس القوة أو الثبات الذي اعتاد عليه الجمهور في المواسم الماضية.

وأوضح سالم، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهلي لم يكن موفقًا في ملف التعاقدات مع اللاعبين المحترفين خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن عددًا من الصفقات لم يحقق الإضافة الفنية المطلوبة.

وقال سالم إن صفقات الأهلي خلال السنوات الماضية جاءت دون المستوى المنتظر، بدءًا من موديست وصولًا إلى كامويش، في إشارة إلى عدم الاستفادة المرجوة من تلك التعاقدات، قائلاً" صفقات الأهلي مضروبة".

وأشار سالم إلى أنه تم الاتفاق مع المدير الفني توروب على استبعاد اللاعب كامويش من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب تفعيل بند الشراء النهائي في عقده.

وأتم سالم أن عقد اللاعب يتضمن بندًا يقضي بتفعيل الشراء تلقائيًا في حال مشاركته في 75% من مباريات الفريق أو تسجيله 10 أهداف، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بعدم إشراكه حفاظًا على الجوانب التعاقدية والمالية.

