بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير علاقات دولية: المواجهة العسكرية خرجت عن أطر الشرعية الدولية وتحولت إلى حرب مفتوحة الأهداف

د. إسماعيل تركي
د. إسماعيل تركي
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور إسماعيل تركي، خبير العلاقات الدولية، أن التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة تشير إلى أن المواجهة القائمة تجاوزت الحسابات السياسية التقليدية، ولم تعد محكومة بسقف واضح من القواعد القانونية أو الضوابط المرتبطة بالشرعية الدولية.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح تركي أن العمليات العسكرية التي بدأها التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وما تبعها من ردود إيرانية واسعة النطاق، أدخلت المنطقة في مرحلة تصعيد غير مسبوقة، لافتًا إلى أن طبيعة الضربات المتبادلة تشير إلى غياب الإطار المنظم للصراع، سواء من حيث نطاقه الجغرافي أو طبيعة الأهداف المستهدفة.

وأشار إلى أن اتساع دائرة الاستهداف لتشمل دولًا عربية وخليجية لم تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية يعكس تحولًا نوعيًا في مسار الحرب، معتبرًا أن ذلك التطور ينذر بجولة تصعيد مفتوحة لا تستثني أطرافًا إقليمية، في ظل سعي كل طرف إلى فرض معادلات ردع جديدة.
 

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن الردود الإيرانية التي طالت عواصم عربية وقواعد عسكرية أمريكية، وصولًا إلى تل أبيب، تعكس توجهًا استراتيجيًا لتحميل مختلف الأطراف كلفة مباشرة للصراع، بما يبعث برسالة مفادها أن المواجهة لن تظل محصورة في نطاق جغرافي ضيق.

وفيما يتعلق بالأهداف المعلنة للعمليات، أوضح تركي أن ما يُعرف بـ”بنك الأهداف” لدى الولايات المتحدة وإسرائيل بدأ بالتركيز على البرنامج النووي الإيراني والمنظومة الصاروخية، غير أن سقف المطالب – بحسب تقديره – شهد تصعيدًا ملحوظًا، ليصل إلى الحديث عن إضعاف بنية النظام الإيراني ذاته، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في طبيعة الصراع وأهدافه.

ولفت إلى أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى عملية عسكرية محدودة زمنيًا، قد تستمر لأيام قليلة، إلا أن تسارع الأحداث وتعدد جبهات الاشتباك حوّل المشهد إلى حرب مفتوحة زمنياً، مع انتقال الأهداف من ضربات مركزة إلى محاولات إنهاك واستنزاف القدرات الإيرانية على نطاق أوسع.

واختتم تركي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا المسار التصعيدي من دون تدخلات دولية فاعلة لاحتواء الموقف، قد يؤدي إلى إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات استراتيجية وأمنية بعيدة المدى.

اكسترا نيوز البرنامج النووي إيران امريكا

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

صورة أرشيفية

القناة 12 العبرية: إسرائيل وأمريكا تطلقان عملية برية في إيران بمشاركة مليشيات كردية

أول اشتباك جوي منذ 40 عاماً.. لحظة فاصلة في حرب إيران

أول اشتباك جوي منذ 40 عاماً.. لحظة فاصلة في حرب إيران

السفير الإسباني

السفير الإسباني: 2026 عام للشراكة الإستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

