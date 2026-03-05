قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في جدول الترتيب.

موعد المباراة وموقف الفريقين

يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب مساء الخميس في تمام التاسعة والنصف على استاد المقاولون العرب، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.
ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، مما يزيد من أهمية اللقاء في سباق الصدارة.

على الجانب الآخر، يعاني المقاولون العرب في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مناطق الخطر تحت القيادة الفنية لسامي قمصان.

غيابات وعودة مؤثرة في صفوف الأهلي

شهدت قائمة الأهلي استمرار غياب المهاجم البرتغالي يلسين كامويش للمباراة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى غياب الظهير الأيمن محمد هاني. في المقابل، يعود أحمد عيد بعد غيابه عن اللقاء السابق، ليعزز الجبهة اليمنى ويمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في الخط الخلفي.

قائمة الأهلي كاملة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: مروان عثمان، محمد شريف.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على المتصدر، ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم

