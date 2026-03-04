هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20

أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز هدف مصطفى سعد ميسي، لاعب فريق زد، في شباك الأهلي، بجائزة أفضل هدف في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "رابطة الأندية تعلن فوز مصطفي سعد ميسي بهدف الجولة في شباك الأهلي"

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز التي يسعي من خلالها لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع زد إف سي في الجولة التاسعة عشر بهدف لكل فريق.



تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة العشرين من الدوري الممتاز غدا الخميس في تمام الساعة 9:30

بإستاد الجبل الأخضر ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.