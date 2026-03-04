البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني

أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تتبنى موقفًا حاسمًا تجاه ما وصفته بـ «التهديد الإيراني»، مشددة على أن الإدارة الأمريكية لن تتراجع عن مواصلة عملياتها العسكرية؛ إلى أن يتم تحييد هذا التهديد بشكل كامل.

وخلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أوضحت “ليفيت” أن واشنطن ترى في استمرار الأنشطة النووية الإيرانية، وعلى رأسها تخصيب اليورانيوم، مصدر قلق بالغ للأمن القومي الأمريكي ولحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرة أن هذه المسألة تمثل محورًا أساسيًا في التصعيد القائم.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية سبق وأن دعت طهران إلى التخلي عن أنشطة التخصيب، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد مرارًا على ضرورة معالجة هذا الملف بصورة جذرية، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى ضمان أمن الولايات المتحدة والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.

وأكدت المتحدثة أن التحركات الحالية تأتي ضمن استراتيجية معلنة لإزالة مصادر التهديد، في ظل تصاعد حدة التوتر وتبادل الضربات بين الأطراف المعنية، وهو ما دفع واشنطن بحسب قولها إلى تبني إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الاستراتيجية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيراتها المحتملة على الأمن الإقليمي وسوق الطاقة والتوازنات السياسية في المنطقة.