جامعة العاصمة تبحث خطة تطوير المكتبة المركزية.. صرح علمي وثقافي يخدم آلاف المستفيدين

دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة إلى ضرورة تطوير المكتبة المركزية بالجامعة ودراسة خطة التطوير المقترحة للبدء في تنفيذها، مؤكدا أن المكتبة تُعد أحد أهم الصروح العلمية والثقافية بالجامعة، وأن تطويرها يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية والبحثية.

جدير بالذكر أن المكتبة المركزية بدأت مع نشأة جامعة العاصمة (حلوان سابقاً) عام 1975 بمبنى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، ثم نُقلت إلى مبنى المدن الجامعية (مبنى 5)، قبل أن تستقر في مقرها الحالي بالمبنى الرئيسي للحرم الجامعي منتصف يوليو 2002.

وتم افتتاحها رسمياً في 25 فبراير 2003 على هامش استضافة الجامعة للمؤتمر القومي السابع لأخصائي المكتبات والمعلومات.

وعلى مدار ما يقرب من ثلاثين عاماً، شهدت المكتبة تطوراً ملحوظاً في المبنى وتجهيزاته، والمقتنيات، والقوى البشرية، لتصبح واحدة من أكبر المكتبات المركزية في الجامعات المصرية.

ويقع مبنى المكتبة في وسط الحرم الجامعي بمساحة إجمالية 21,000 متر مربع موزعة على أربعة طوابق، بمساحة 5,200 متر مربع لكل طابق، تضم المكتبة 85 قاعة متنوعة الاستخدامات والتأثيث، وتتسع لحوالي 1000 مستفيد في وقت واحد، تستوعب المكتبة نحو ربع مليون مجلد، إضافة إلى الدوريات والوسائط الإلكترونية، تحتوي على مكتبات متخصصة مثل: مكتبة المكفوفين، المكتبة الموسيقية، مكتبة الميكروفيلم والمواد السمعية والبصرية، تضم معامل متخصصة منها: المعمل الببليوجرافي، معمل توثيق بحوث أدب الطفل، معمل خدمات المعلومات والبحث الآلي.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن تطوير المكتبة المركزية سيعزز من دورها كمركز رئيسي للمعرفة والبحث العلمي، وسيوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الطلاب والباحثين، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتوظيف أحدث التقنيات في إدارة المعلومات وتقديم الخدمات الرقمية بما يتماشى مع التحول الرقمي في التعليم العالي.