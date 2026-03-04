قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: تثبيت معرض «أهلاً رمضان» بزفتى طوال العام وإضافة أقسام للدواجن والأسماك

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل معرض «أهلاً رمضان» بشارع الغزالي بمدينة زفتى، لمتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المعلنة، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بحضور المهندس ناصر العفيفي، مدير مديرية التموين، واللواء ضياء الدين زيدان، رئيس مركز ومدينة زفتى.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والتمور والسكر والأرز والزيوت والمكرونة والبقوليات ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، إلى جانب البيض والمنظفات وملابس العيد والألعاب للأطفال، موجّهًا بضخ المزيد من السلع يوميًا لتلبية كثرة الإقبال وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

كما تفقد المحافظ قسم اللحوم بالمعرض، موجّهًا بضخ لحوم طازجة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين، ووجّه بإضافة أقسام جديدة للدواجن والأسماك لتوسيع خيارات المعرض وتوفير جميع احتياجات الأسر، مؤكدًا أهمية تقديم السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مع استمرار توافر الكميات المطلوبة والحفاظ على استقرار الأسعار دون أي زيادات.

تحسين خدمات المواطنين 

وقام المحافظ أيضًا بمراجعة الأوزان بنفسه لعدد من السلع، من بينها الأرز والسكر، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة، مشددًا على أن الالتزام بالسعر والوزن معًا حق أصيل للمواطن لا تهاون فيه، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل المرور اليومي لضمان الانضباط الكامل داخل المعرض.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للأسعار المخفضة وتوافر السلع، مؤكدين رغبتهم في أن يكون المعرض دائمًا طوال العام. واستجاب المحافظ لمطالبهم، موجّهًا بتثبيت المعرض ليصبح دائمًا لخدمة جميع الأسر، مع التأكيد على استمرار الرقابة اليومية وضمان ثبات الأسعار لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم.

ردع مخالفين 

وأوضح المحافظ أن الدولة نجحت في تنفيذ تعليمات فخامة الرئيس من خلال المعارض في ضبط الأسعار بالأسواق، حيث تتيح المعارض السلع بأسعار مخفضة تُلزم المحلات بخفض أسعارها بما يعود بالنفع على المواطنين.

اخبار محافظة الغربية معارض اهلا رمضان تخفيض اسعار السلع

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

صورة ارشيفية

15 سوقًا تستحوذ على 59% من صادرات الغذاء المصرية بقيمة 4 مليارات دولار

جهاز العبور الجديدة يطرح حزمة استثمارية جديدة عبر منصته الإلكترونية

جهاز العبور الجديدة يطرح حزمة استثمارية جديدة عبر منصته الإلكترونية

فرصة استثمارية

طرح فرص استثمارية جديدة بمدينة العاشر من رمضان

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

