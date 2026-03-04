محافظ الغربية: تثبيت معرض «أهلاً رمضان» بزفتى طوال العام وإضافة أقسام للدواجن والأسماك

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل معرض «أهلاً رمضان» بشارع الغزالي بمدينة زفتى، لمتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المعلنة، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بحضور المهندس ناصر العفيفي، مدير مديرية التموين، واللواء ضياء الدين زيدان، رئيس مركز ومدينة زفتى.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والتمور والسكر والأرز والزيوت والمكرونة والبقوليات ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، إلى جانب البيض والمنظفات وملابس العيد والألعاب للأطفال، موجّهًا بضخ المزيد من السلع يوميًا لتلبية كثرة الإقبال وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

كما تفقد المحافظ قسم اللحوم بالمعرض، موجّهًا بضخ لحوم طازجة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين، ووجّه بإضافة أقسام جديدة للدواجن والأسماك لتوسيع خيارات المعرض وتوفير جميع احتياجات الأسر، مؤكدًا أهمية تقديم السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مع استمرار توافر الكميات المطلوبة والحفاظ على استقرار الأسعار دون أي زيادات.

تحسين خدمات المواطنين

وقام المحافظ أيضًا بمراجعة الأوزان بنفسه لعدد من السلع، من بينها الأرز والسكر، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة، مشددًا على أن الالتزام بالسعر والوزن معًا حق أصيل للمواطن لا تهاون فيه، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل المرور اليومي لضمان الانضباط الكامل داخل المعرض.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للأسعار المخفضة وتوافر السلع، مؤكدين رغبتهم في أن يكون المعرض دائمًا طوال العام. واستجاب المحافظ لمطالبهم، موجّهًا بتثبيت المعرض ليصبح دائمًا لخدمة جميع الأسر، مع التأكيد على استمرار الرقابة اليومية وضمان ثبات الأسعار لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم.

ردع مخالفين

وأوضح المحافظ أن الدولة نجحت في تنفيذ تعليمات فخامة الرئيس من خلال المعارض في ضبط الأسعار بالأسواق، حيث تتيح المعارض السلع بأسعار مخفضة تُلزم المحلات بخفض أسعارها بما يعود بالنفع على المواطنين.