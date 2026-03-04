الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي داخل الأراضي الأردنية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد النواب في جلسة البرلمان اليوم، حول موقف الحكومة الأردنية من وجود السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث أوضح الصفدي أن الأردن اتخذ قرارا سابقاً بإبلاغ إسرائيل بعدم عودة السفير إلى عمان؛ حتى توقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وشدد الصفدي على أن موقف الأردن واضح وثابت ولا يتغير، مؤكدا أن الأردن يتصدى بحزم لكل ما يصدر من الاحتلال الإسرائيلي، و تم إبلاغ إسرائيل بشكل حازم وواضح بعدم خرق الأجواء الأردنية.

وأوضح أن سجلات البرلمان ووسائل الإعلام، تثبت أن الأردن لم يتوقف يوما عن التعبير عن موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي والعدوان على الفلسطينيين، ورفض سياسات التجويع في غزة، ومحاولات ضم الضفة الغربية، إضافة إلى رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية.