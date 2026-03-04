قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
أبو الغيط: الهجمات الإيرانية خطأ استراتيجي يهدد بتعميق الانقسام العربي الإيراني

الديب أبوعلي

أدان الأمين العام لـجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استمرار الهجمات الإيرانية ضد دول عربية، واصفًا إياها بـ"الخطأ الاستراتيجي" الذي من شأنه تعميق الشرخ بين إيران ومحيطها العربي.

وفي تصريح صحفي أدلى به من مقر الجامعة بالقاهرة، اليوم 4 مارس 2026، شدد أبو الغيط على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها اعتداءً صريحًا على مبادئ حسن الجوار، محذرًا من أنها تخلق حالة غير مسبوقة من العداء بين إيران ودول المنطقة، وستترك تداعيات عميقة في المستقبل.

وأكد الأمين العام، أن إدانة هذه الهجمات لا تعني التقليل من ويلات أي حرب، لكنه أوضح أنه لا يوجد ما يبرر استهداف دول عربية أو جرّها إلى صراع ليس طرفًا فيه، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها عدة دول عربية لتجنب اتساع رقعة المواجهة.

واختتم أبو الغيط تصريحه بالتنبيه إلى خطورة استمرار التصعيد، مشيرًا إلى أن توسيع دائرة الصدام قد يقود إلى تداعيات أكثر تعقيدًا، داعيًا إلى تحرك سريع لاحتواء الموقف وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

