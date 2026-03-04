البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا

في عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء، تناول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موضوع "التوبة الحقيقية" ضمن سلسلة "قوانين كتابية روحية"، مؤكدًا أن التوبة هي طريق الإنسان إلى الحرية الحقيقية.

قلب الصوم المقدس

وأوضح قداسته، أن أسابيع الابن الضال والسامرية والمخلّع والمولود أعمى تمثل قلب الصوم المقدس، إذ تعكس رحلة الإنسان مع الخطية عبر مراحل: الاختيار، والتكرار، والاستمرار، والمرار.

وتابع : ومن خلال مثل الابن الضال بيّن أن الخطية تبدأ بفكرة تتدرج حتى تصل إلى العبودية، لكن الرجوع إلى الله يعيد للإنسان حريته وكرامته.

وأكد أن التوبة الصادقة لا ترتبط بزمان أو مكان، ولا تعرف الأعذار أو التبرير، بل تقوم على اعتراف صريح وقرار حاسم.

كما وضع مقاييس للاختيار السليم: أن يبني الإنسان، وأن يمجد الله، وألا يقيد حريته.