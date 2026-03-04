قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
السفارة الأمريكية لـ لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»
أحمد موسى: أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح | فيديو
بين الهبوط والارتفاع.. مصير أسعار الذهب في ظل الحرب الدائرة
ماكرون يحذر نتنياهو من عملية برية في لبنان ويدعو حزب الله لوقف الهجمات
مصرع ربة منزل على يد شقيق زوجها بالشرقية بسبب خلافات بينهما
أصل الحكاية

النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر

عبد الفتاح تركي

النهاردة كام رمضان وموعد عيد الفطر 2026 في مصر .. يبحث ملايين المواطنين يوميًا عن إجابة سؤال النهاردة كام رمضان، وموعد عيد الفطر 2026 في مصر، بالتزامن مع استمرار أيام الشهر الكريم وحرص الصائمين على متابعة عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة الرسمية، خاصة مع تزايد معدلات البحث عبر منصات جوجل المختلفة حول توقيتات الإفطار والسحور وإجازة العيد وموعد صلاة عيد الفطر.

النهاردة كام رمضان وكم عدد ساعات الصيام اليوم

يوافق اليوم الأربعاء 4 مارس ميلاديًا والرابع عشر من رمضان لعام 1447 هجريًا، ويصل عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان إلى 13 ساعة و23 دقيقة، وفق التوقيتات الرسمية المعمول بها.

لليوم الثاني على التوالي..المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المحافظات

ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 12:08، وصلاة العصر في الساعة 3:27، بينما يحين موعد صلاة المغرب في الساعة 5:57، وصلاة العشاء في الساعة 7:14، وهي المواقيت التي يعتمد عليها الصائمون في أداء الفروض الخمسة وتنظيم يومهم خلال الشهر المبارك.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا وعدد أيام رمضان

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان هذا العام يأتي 29 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر المبارك، ويُعد هذا اليوم الأطول من حيث عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026، إذ تصل مدة الصوم فيه إلى 13 ساعة و52 دقيقة.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن انتهاء الشهر الكريم سيكون مع غروب شمس يوم 19 مارس، ليبدأ بعدها شهر شوال، وذلك وفق الحسابات المعتمدة في هذا الشأن، في انتظار الرؤية الشرعية التي تحسم الموعد الرسمي لبداية العيد.

عيد الفطر 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المقرر أن يولد هلال شهر شوال 1447 هجريًا بعد حدوث الاقتران في أواخر شهر رمضان، وهو ما يدعم التقديرات بأن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا.

مدير

وتُعد هذه الحسابات مرجعًا مهمًا في تحديد المواعيد الفلكية لبداية الأشهر الهجرية، على أن يتم إعلان الموعد الرسمي لعيد الفطر بعد استطلاع الهلال وفق الإجراءات المتبعة في مصر.

إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع العام والخاص

تبدأ إجازة عيد الفطر من اليوم الأول من شهر شوال حتى اليوم الثالث من نفس الشهر، أي لمدة 3 أيام متتالية، مع إمكانية امتداد الإجازة بقرار رسمي من مجلس الوزراء، حال تزامن الإجازة الرسمية مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتُعد إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة بقطاعيها العام والخاص، وتشمل جميع الموظفين، مع أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملين عند الضرورة، مقابل أجر مضاعف أو منحهم يوم راحة بديل، وذلك طبقًا لقانون العمل المصري.

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026، على أن تبدأ جميع مؤسسات الدولة في مباشرة أعمالها اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 23 مارس الجاري.

مواطنو المحافظات يحتفلون بأول أيام عيد الفطر بالحدائق والمناطق الأثرية

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في الساعة 6: 24 صباحًا، مع وجود اختلافات طفيفة في التوقيت بين المحافظات وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الأوقاف المصرية المواعيد الرسمية لصلاة عيد الفطر في جميع المحافظات قبل حلول العيد مباشرة، لضمان توحيد التوقيتات المعتمدة في الساحات والمساجد الكبرى.

تكبيرات عيد الفطر ووقتها

يُستحب في عيد الفطر الإكثار من التكبير، بدءًا من غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر حتى أداء صلاة العيد، لقوله تعالى: «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم» البقرة: 185.

والتكبير ليلة عيد الفطر مطلق، أي غير مقيد بكونه بعد الصلوات المفروضة، ويُستحب الإكثار منه في البيوت والطرقات وعند الخروج إلى المصلى وأثناء انتظار الصلاة، تعبيرًا عن الفرحة بإتمام الصيام وشكر الله على إكمال عدة الشهر.

موعد اجازة عيد الفطر 2026

وتتواصل عمليات البحث عن النهاردة كام رمضان وموعد عيد الفطر 2026 في مصر، وعدد أيام شهر رمضان، وتوقيت صلاة العيد، وإجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص، في ظل اهتمام واسع من المواطنين بتنظيم خططهم الأسرية والاستعداد للاحتفال بالعيد.

