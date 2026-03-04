قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
أصل الحكاية

أسعار كعك العيد 2026 في أشهر المحلات… دليل شامل قبل عيد الفطر

أسعار كعك العيد 2026 في أبرز المحال… دليل شامل قبل عيد الفطر
أسعار كعك العيد 2026 في أبرز المحال… دليل شامل قبل عيد الفطر
ولاء خنيزي

مع اقتراب عيد الفطر 2026، يزداد إقبال الأسر المصرية على شراء كحك العيد بمختلف أنواعه، خاصة العلب المشكلة التي تجمع بين الكحك والبسكويت والبيتي فور. وفي السطور التالية نستعرض أحدث الأسعار المعلنة في محلات العبد وإيتوال وعدد من المتاجر الكبرى.

أسعار كحك العيد في العبد 2026

طرحت محلات العبد باقة متنوعة من علب الكحك لتناسب مختلف الاحتياجات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الأوزان الصغيرة والمتوسطة

  • علبة كحك سادة نصف كيلو (8 قطع كحك و18 بسكويت): 190 جنيهًا
  • علبة كحك مشكل وزن 1 كيلو: 350 جنيهًا
  • علبة كحك مشكل وزن 1.5 كيلو: 560 جنيهًا
  • علبة كحك مشكل وزن 2 كيلو: 720 جنيهًا

الأوزان الكبيرة

  • علبة كحك مشكل 2.5 كيلو: 900 جنيه
  • علبة كحك مشكل 3 كيلو: 1100 جنيه
  • علبة كحك مشكل 3.5 كيلو (نحو 154 قطعة): 1400 جنيه
  • علبة كحك مشكل 4 كيلو: 1600 جنيه
  • علبة كحك مشكل 5.25 كيلو: 2100 جنيه
  • علبة كحك مشكل 6 كيلو: 3000 جنيه

وتختلف الأسعار من منفذ لآخر حسب جودة الخامات ونسبة المكسرات ومستوى التغليف، فيما تظل العلب المشكلة الخيار الأكثر انتشارًا خلال موسم العيد.

أسعار الكحك والبسكويت في إيتوال 2026

كشفت إيتوال عن قائمة أسعار واسعة تشمل معظم أصناف مخبوزات العيد.

أسعار الكحك

  • كحك سادة نصف كيلو: 150 جنيهًا – 1 كيلو: 290 جنيهًا
  • كحك ملبن نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا
  • كحك عجوة نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا
  • كحك عجمية نصف كيلو: 180 جنيهًا
  • كحك عين جمل نصف كيلو: 250 جنيهًا – 1 كيلو: 490 جنيهًا
  • كحك رش مكسرات نصف كيلو: 270 جنيهًا – 1 كيلو: 530 جنيهًا
  • كحك ميكس 1 كيلو: 330 جنيهًا

أسعار البسكويت

  • بسكويت نشادر نصف كيلو: 150 جنيهًا – 1 كيلو: 290 جنيهًا
  • بسكويت برتقال نصف كيلو: 160 جنيهًا – 1 كيلو: 310 جنيهًا
  • بسكويت شيكولاتة نصف كيلو: 160 جنيهًا – 1 كيلو: 310 جنيهًا
  • بسكويت جوز هند نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا
  • بسكويت إجلاسيه نصف كيلو: 205 جنيهات

البيتي فور والغريبة والمنين

  • بيتي فور ميكس نصف كيلو: 190 جنيهًا – 1 كيلو: 370 جنيهًا
  • غريبة سادة نصف كيلو: 170 جنيهًا – 1 كيلو: 330 جنيهًا
  • غريبة مكسرات نصف كيلو: 210 جنيهات – 1 كيلو: 405 جنيهات
  • منين سادة نصف كيلو: 165 جنيهًا
  • منين عجوة نصف كيلو: 180 جنيهًا

أسعار علب الميكس في إيتوال

  • ميكس 1 كيلو (59 قطعة): 330 جنيهًا
  • ميكس 2 كيلو (121 قطعة): 670 جنيهًا
  • ميكس 3 كيلو (180 قطعة): 1030 جنيهًا
  • ميكس 4 كيلو (242 قطعة): 1400 جنيه
  • VIP صغير (151 قطعة): 1500 جنيه
  • VIP كبير (250 قطعة): 2250 جنيهًا

أسعار كحك العيد في هايبر وان

أعلنت سلسلة هايبر وان قائمة أسعار متنوعة، أبرزها:

الكحك

  • كحك سادة: 265 جنيهًا
  • كحك عجوة: 265 جنيهًا
  • كحك عجمية: 300 جنيه
  • كحك عين جمل أو ملبن: 300 جنيه
  • كحك عين جمل فاخر: 400 جنيه
  • كحك فستق (بالحجز): 750 جنيهًا

البسكويت والغريبة

  • بسكويت نشادر: 265 جنيهًا
  • بسكويت شيكولاتة: 290 جنيهًا
  • بسكويت برتقال: 290 جنيهًا
  • بسكويت ينسون أو قرفة: 290 جنيهًا
  • بسكويت مشكل: 290 جنيهًا
  • بسكويت لوكس: 365 جنيهًا
  • غريبة سادة: 265 جنيهًا
  • غريبة بالفستق (بالحجز): 300 جنيه

البيتي فور والكوكيز

  • بيتي فور: 375 جنيهًا
  • فرنش كوكيز: 400 جنيه

أسعار الكحك في المحال التجارية

رُصدت أسعار تقريبية في عدد من المتاجر الأخرى، جاءت كالتالي:

  • علبة مشكل قهوة (22 قطعة): 225 جنيهًا
  • علبة كحك مشكل (16 قطعة): 192 جنيهًا
  • علبة كحك مشكل (32 قطعة): 370 جنيهًا
  • علبة كحك سادة (16 قطعة): 150 جنيهًا
