أسعار كعك العيد 2026 في أشهر المحلات… دليل شامل قبل عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر 2026، يزداد إقبال الأسر المصرية على شراء كحك العيد بمختلف أنواعه، خاصة العلب المشكلة التي تجمع بين الكحك والبسكويت والبيتي فور. وفي السطور التالية نستعرض أحدث الأسعار المعلنة في محلات العبد وإيتوال وعدد من المتاجر الكبرى.

أسعار كحك العيد في العبد 2026

طرحت محلات العبد باقة متنوعة من علب الكحك لتناسب مختلف الاحتياجات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الأوزان الصغيرة والمتوسطة

علبة كحك سادة نصف كيلو (8 قطع كحك و18 بسكويت): 190 جنيهًا

علبة كحك مشكل وزن 1 كيلو: 350 جنيهًا

علبة كحك مشكل وزن 1.5 كيلو: 560 جنيهًا

علبة كحك مشكل وزن 2 كيلو: 720 جنيهًا

الأوزان الكبيرة

علبة كحك مشكل 2.5 كيلو: 900 جنيه

علبة كحك مشكل 3 كيلو: 1100 جنيه

علبة كحك مشكل 3.5 كيلو (نحو 154 قطعة): 1400 جنيه

علبة كحك مشكل 4 كيلو: 1600 جنيه

علبة كحك مشكل 5.25 كيلو: 2100 جنيه

علبة كحك مشكل 6 كيلو: 3000 جنيه

وتختلف الأسعار من منفذ لآخر حسب جودة الخامات ونسبة المكسرات ومستوى التغليف، فيما تظل العلب المشكلة الخيار الأكثر انتشارًا خلال موسم العيد.

أسعار الكحك والبسكويت في إيتوال 2026

كشفت إيتوال عن قائمة أسعار واسعة تشمل معظم أصناف مخبوزات العيد.

أسعار الكحك

كحك سادة نصف كيلو: 150 جنيهًا – 1 كيلو: 290 جنيهًا

– 1 كيلو: كحك ملبن نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا

– 1 كيلو: كحك عجوة نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا

– 1 كيلو: كحك عجمية نصف كيلو: 180 جنيهًا

كحك عين جمل نصف كيلو: 250 جنيهًا – 1 كيلو: 490 جنيهًا

– 1 كيلو: كحك رش مكسرات نصف كيلو: 270 جنيهًا – 1 كيلو: 530 جنيهًا

– 1 كيلو: كحك ميكس 1 كيلو: 330 جنيهًا

أسعار البسكويت

بسكويت نشادر نصف كيلو: 150 جنيهًا – 1 كيلو: 290 جنيهًا

– 1 كيلو: بسكويت برتقال نصف كيلو: 160 جنيهًا – 1 كيلو: 310 جنيهًا

– 1 كيلو: بسكويت شيكولاتة نصف كيلو: 160 جنيهًا – 1 كيلو: 310 جنيهًا

– 1 كيلو: بسكويت جوز هند نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا

– 1 كيلو: بسكويت إجلاسيه نصف كيلو: 205 جنيهات

البيتي فور والغريبة والمنين

بيتي فور ميكس نصف كيلو: 190 جنيهًا – 1 كيلو: 370 جنيهًا

– 1 كيلو: غريبة سادة نصف كيلو: 170 جنيهًا – 1 كيلو: 330 جنيهًا

– 1 كيلو: غريبة مكسرات نصف كيلو: 210 جنيهات – 1 كيلو: 405 جنيهات

– 1 كيلو: منين سادة نصف كيلو: 165 جنيهًا

منين عجوة نصف كيلو: 180 جنيهًا

أسعار علب الميكس في إيتوال

ميكس 1 كيلو (59 قطعة): 330 جنيهًا

ميكس 2 كيلو (121 قطعة): 670 جنيهًا

ميكس 3 كيلو (180 قطعة): 1030 جنيهًا

ميكس 4 كيلو (242 قطعة): 1400 جنيه

VIP صغير (151 قطعة): 1500 جنيه

VIP كبير (250 قطعة): 2250 جنيهًا

أسعار كحك العيد في هايبر وان

أعلنت سلسلة هايبر وان قائمة أسعار متنوعة، أبرزها:

الكحك

كحك سادة: 265 جنيهًا

كحك عجوة: 265 جنيهًا

كحك عجمية: 300 جنيه

كحك عين جمل أو ملبن: 300 جنيه

كحك عين جمل فاخر: 400 جنيه

كحك فستق (بالحجز): 750 جنيهًا

البسكويت والغريبة

بسكويت نشادر: 265 جنيهًا

بسكويت شيكولاتة: 290 جنيهًا

بسكويت برتقال: 290 جنيهًا

بسكويت ينسون أو قرفة: 290 جنيهًا

بسكويت مشكل: 290 جنيهًا

بسكويت لوكس: 365 جنيهًا

غريبة سادة: 265 جنيهًا

غريبة بالفستق (بالحجز): 300 جنيه

البيتي فور والكوكيز

بيتي فور: 375 جنيهًا

فرنش كوكيز: 400 جنيه

أسعار الكحك في المحال التجارية

رُصدت أسعار تقريبية في عدد من المتاجر الأخرى، جاءت كالتالي: