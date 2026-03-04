رسميا.. برشلونة يكشف طبيعة إصابتي كوندي وبالدي

أعلن نادي برشلونة عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبا الفريق جوليس كوندي وأليخاندرو بالدي، بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ورغم فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، إلا أن الفريق ودّع البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب برباعية دون رد.

وغادر كوندي الملعب في الدقيقة 12 بسبب الإصابة، فيما شارك بالدي كبديل له، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء وخرج مستبدلًا في الدقيقة 70.

وأوضح برشلونة في بيانه أن كوندي يعاني من إصابة في الجزء الأوسط من العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، فيما ستحدد استجابته للعلاج مدة غيابه، دون تحديد إطار زمني دقيق.

أما بالدي، فالفحوصات الطبية أظهرت إصابته في نفس العضلة، وتقدر فترة تعافيه بنحو أربعة أسابيع.

جول كونديه يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/SscSc23SOL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 4, 2026