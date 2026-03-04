رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سيريلانكي مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية.

و من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير طائرتين مسيرتين من طراز "هيرمس" وطائرة مسيّرة من طراز "MQ-9" فوق أصفهان، وضرب مقرات قوى كردية معادية لإيران في كردستان العراق.

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري أن إجمالي ما تم تدميره حتى الآن بلغ 25 طائرة مسيّرة من طراز هيرمس و4 طائرات مسيّرة من طراز MQ-9.

في السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، عن إصابة ناجحة لثلاثة صواريخ أطلقتها وحداته الصاروخية، استهدفت قواعد ومقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في إقليم كردستان العراق، حيث تعرضت هذه القواعد والمقرات صباح اليوم لإصابة مباشرة، مؤكدا أن العملية تمت بنجاح كبير.