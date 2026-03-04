رئيس وزراء اليونان يصف نشر قوات يونانية في قبرص بأنه "دفاعي وسلمي"

وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم /الأربعاء/، نشر بلاده قوات في قبرص في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بأنه إجراء "دفاعي وسلمي" يهدف إلى منع أي أعمال تهدد الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وخلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون يتيح لليونانيين المقيمين في الخارج التصويت عبر البريد في الانتخابات الوطنية المقبلة، قال ميتسوتاكيس إن المنطقة تشهد "أحداثا عسكرية واسعة النطاق وعالية الكثافة ذات تداعيات اقتصادية غير متوقعة”، مشيرا إلى أن الخريطة الجيوسياسية العالمية في تغير مستمر، ومضيفا: "اليقين الوحيد هو حالة عدم اليقين الدولية".

وجدد رئيس الوزراء، دعم أثينا لخفض التصعيد في النزاعات الجارية والعودة إلى المسار الدبلوماسي مع احترام القانون الدولي، مؤكدا أهمية حرية وأمن الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

وأشار إلى نشر فرقاطتين وأربع مقاتلات من طراز /إف-16/ في قبرص، مؤكدا أن "اليونان حاضرة حيثما يدعو الواجب الوطني"، وأن مهمة القوات "دفاعية وسلمية وهدفها الوحيد منع أي أعمال تهديدية.