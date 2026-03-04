تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مسجلًا مستويات جديدة فوق حاجز الـ50 جنيهًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، والتي اندلعت السبت الماضي وأثارت موجة قلق واسعة في الأسواق العالمية.

التحركات الأخيرة للعملة الأمريكية داخل البنوك جاءت متزامنة مع اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما عزز من قوة الدولار كملاذ آمن.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

شهدت البنوك العاملة في مصر تحديثات متتالية على شاشات عرض أسعار الصرف، وجاءت الأسعار في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي:

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 50.15 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع

بنك الشركة المصرفية العربية: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

بنك مصر: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

بنك المصرف المتحد: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني: 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 50.11 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع

بنك أبوظبي التجاري: 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع

بنك الإمارات دبي الوطني: 50.04 جنيه للشراء و50.14 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 50.12 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم بلغ 50.20 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم سجل 50.14 جنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء بلغ 50.18 جنيه

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

لماذا يرتفع الدولار الآن؟

يرى محللون اقتصاديون أن الارتفاع الحالي يرتبط بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين عالميًا إلى زيادة الطلب على الدولار باعتباره عملة احتياطية رئيسية، كما ساهمت التقلبات في أسعار النفط والذهب في تعزيز الاتجاه الصاعد للعملة الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، فإن حالة الترقب لقرارات اقتصادية عالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، تلعب دورًا محوريًا في حركة الدولار عالميًا، وهو ما ينعكس تلقائيًا على السوق المصرية في ظل نظام سعر صرف مرن.

 

