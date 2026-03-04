عمرو الليثي: لو أبوك وامك راضيين عنك.. اطمئن مهما واجهت من تحديات في الدنيا

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني" علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا .. طالما أبوك وأمك راضين عنك اطمن حتي لو الظروف حواليك صعبة ، خليك واثق ان في خير سيأتي إليك.

وتابع الليثي: لو أبوك وأمك راضين عنك اعرف إنك متأمن ومتحصن تواجه أي تحديات في الدنيا، لأن برهما بعد الإيمان مباشرة ، هتتعب ممكن هتتأخر جائز لكن طول ما دعائهما يسبقك ما فيش حاجه هتكسرك.

واختتم الليثي: طول ما امك وأبوك راضيين عنك لا تقلق حتي لو الطريق خانك ومهما تخلوا عنك الناس هتلاقي والديك في ضهرك ثابتين لن يتركوك ، اطمئن لأن من خلفك دعوة وأمامك أمان وبينهما رب لا يضيع أحدا.