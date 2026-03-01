قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمرو الليثي وأحمد صيام يكشفان عن أفضل من جسد شخصية الحلاق في السينما

عمرو الليثي وأحمد صيام
عمرو الليثي وأحمد صيام
محمود محسن

للعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين  وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين .. والفتوات الكبار  والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات واللي كانوا المادة الاصلية لمعظم روايات اديب مصر العالمي نجيب محفوظ .. وأشهر معلمين السينما المصرية ومنهم زكي رستم محمود المليجي فريد شوقي توفيق الدقن .

وجاءت الحلقة الاحد من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات عن أساطير الفتوات  ، وتحدثت عن الأسطى حسني الحلاق، فتوة "الجمالية "

وقال عمرو الليثي إن هذا الراجل كان قِله وقصير قزعة بس كان بيتحول لوحش لما يمسك موس الحلاقة في إيد والنبوت في الايد التانية.

بينما عقب الفنان أحمد صيام "رمضان المصري " عن حسني الحلاق، وقال إنه كان فتوة "دماغ" مش "دراع". دكانه في الجمالية كان مقر اجتماعات الحارة، "برلمان شعبي" على الضيق .

وأشار عمرو الليثي إلى أن نجيب محفوظ كان بيعشق الشخصيات دي، مثلا كان في "زقاق المدق"، شخصية "عباس الحلو" الحلاق، كانت عكس حسني تماماً، بس محفوظ خد "دكان الحلاقة" مركز للأحداث زي دكانة حسني ، وأيضا في خان الخليلي والثلاثية كانت شخصية الخلاق والذي يعد مركزا للأسرار.

وقال الفنان أحمد صيام: إن أفضل من جسد شخصية الحلاق في السينما كان توفيق الدقن وأحمد توفيق وأيضا محمود المليجي.

عمرو الليثى أحمد صيام رمضان مصر الحرافيش

