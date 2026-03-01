في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

وجهت الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والتى بدورها عممته على أعضائها من الشركات، بشأن تعديل مواعيد بعض رحلات الطيران.

حجز تذاكر طيران العمرة

ونبهت لإدارة المركزية للشركات السياحية في مستند حصل صدى البلد على نسخة منه، ضرورة عدم توجيه المعتمرين المسافرين إلى صالات السفر إلا بعد التأكد من سفر رحلة الطيران وإخطار معتمري الشركات بالتوقيت الفعلي حال تعديله، ومراعاة تلك التعليمات عند إجراء حجز التذاكر بالنسبة للشركات السياحية العاملة في حجز تذاكر الطيران.



وفى تصريحات سابقة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجري اتصالات مع الأشقاء بالخليج تناول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، مشدداً على موقف مصر الثابت الداعي إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الأزمات الإقليمية، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى جراء هذا التصعيد، كما ثمّن الدور المهم الذي تضطلع به سلطنة عمان الشقيقة في الوساطة وتيسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاتصالات تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية، كما جرى التأكيد على دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لصون أمنها وحماية شعوبها.