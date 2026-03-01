مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مجلس الدوما الروسي، أن الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على 40 قائداً ومسؤولاً رفيع المستوى في النظام الإيراني خلال الضربة الافتتاحية، وذلك في غضون دقيقة واحدة فقط.

وأشار المتحدث إلى أن الضربة جاءت وفق خطة دقيقة واستهدفت قيادات أساسية داخل النظام الإيراني، مؤكداً أن العملية كانت مُحكمة وحققت أهدافها الاستراتيجية في توقيت قصير، بما يعكس كفاءة وقدرات القوات الإسرائيلية في تنفيذ الهجمات الموجهة ضد أهداف حساسة.

تفاصيل عملية اغتيال خامنئي

ومن جانب آخر، نشر موقع عبري تقريراً يتضمن ما وصفه بتفاصيل عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قال إنها أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القيادات الإيرانية.

وبحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات في البلدين تابعت على مدار فترة تحركات واجتماعات رفيعة المستوى داخل إيران، بانتظار ما اعتبرته “فرصة نادرة” لاستهداف عدد من القادة السياسيين والعسكريين في توقيت واحد، وأشار الموقع إلى أنه تم رصد ثلاثة اجتماعات مهمة كان يتصدرها خامنئي.