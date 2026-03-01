قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بيان عاجل لمجلس النواب بشأن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وما قد يترتب عليه من آثار خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد درويش أن التصعيد العسكري يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري ولأمن واستقرار المنطقة والعالم، محذرًا من انزلاق الإقليم إلى حرب شاملة يصعب التنبؤ بتداعياتها، وأشار إلى أن استمرار التوتر قد يهدد أمن الطاقة وحركة الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، بما قد ينعكس سلبًا على قناة السويس والاقتصاد العالمي.

وأوضح أن اتساع نطاق العمليات العسكرية قد يؤدي إلى إشعال بؤر توتر جديدة وزعزعة الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن اضطراب أسواق النفط وارتفاع معدلات التضخم، وما لذلك من انعكاسات اقتصادية واسعة.

وشدد النائب على ضرورة التحرك العاجل دبلوماسيًا ودوليًا لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لتجنيب المنطقة والعالم تداعيات كارثية.

وأضاف درويش أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها، مؤكدًا أن الدولة تواجه تهديدًا وجوديًا يستهدف استقرارها وسيادتها، في ظل مخططات إقليمية ممتدة منذ سنوات. كما شدد على رفض أي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، داعيًا إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لمواجهة التحديات.

وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة، بما في ذلك العدوان المستمر على غزة، يعكس محاولات لإعادة تشكيل خريطة المنطقة وتقسيمها، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بمزيد من الفوضى أو الخراب، وأن التعامل بحزم ضرورة لحماية الأمن القومي.

واختتم النائب مطالبًا بأن يتضمن أي بيان رسمي إدانة واضحة للمخططات التي تستهدف تقسيم المنطقة، مع التأكيد على دعم الجهود المصرية للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار العربي.

الجلسة العامة لمجلس النواب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي إيران التصعيد العسكري البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد