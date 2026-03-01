برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر

استعرض نواب بيانات عاجلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وسأل النائب طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة عن خطة رئيس الوزراء إزاء الأزمات الاقتصادية التي ستخلقها هذه الحرب، وما هو الموقف في قناة السويس في ظل تهديد الحوثيين للبحر الأحمر.

وأضاف النائب طاهر الخولي: نحن ملتفون خلف القيادة السياسية وندين الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وعرضت النائبة سحر عتمان، نائبة حزب العدل، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بيانها العاجل بشأن الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، وأكدت إدانتها للاعتداء الذي قامت به إسرائيل على إيران، وأيضًا أدانت الاعتداء على الدول العربية وأراضيها، ندين الاعتداء على الدول العربية موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الخارجية والهجرة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن التداعيات الشاملة للحرب الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الاستقرار المالي والغذائي والاقتصادي للدولة المصرية.

وأكدت النائبة أن التطورات العسكرية المتسارعة في الإقليم واحتمالات اتساع نطاق الصراع قد تنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي الاقتصادي والغذائي لمصر، ويستوجب عرض رؤية حكومية واضحة أمام مجلس النواب.

وطالبت، فيما يخص وزارة المالية، ببيان أثر السيناريوهات المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين على تقديرات الموازنة العامة ومستهدفات العجز وخدمة الدين، والإجراءات التحوطية المتخذة لاحتواء أي انحرافات مالية.

كما دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توضيح انعكاسات التصعيد على معدلات النمو المستهدفة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وخطط إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية حال تصاعد المخاطر.

وفيما يتعلق بوزارة التموين، طالبت بعرض موقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، خاصة القمح والزيوت والسكر، ومدى تأثر سلاسل التوريد العالمية، وخطط تأمين المخزون ومنع أي اضطرابات في الأسواق المحلية.

أما على صعيد السياسة الخارجية، فدعت إلى بيان التحركات الدبلوماسية المصرية في الأطر الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، بما يحفظ مصالح الدولة ويجنبها تداعيات توسع الصراع.

وشددت النائبة سحر عتمان على أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة أزمة متعددة الأبعاد تقوم على التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية والغذائية والخارجية، مطالبة بإدراج البيان العاجل للمناقشة أمام المجلس واستيضاح خطة الحكومة الشاملة للتعامل مع تداعيات الأزمة، حفاظًا على استقرار الدولة ومصالح المواطنين.

وأكد النائب مصطفى بكرى أن ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن العدوان لا يقتصر على إيران فقط، وإنما يستهدف المنطقة العربية، ومصر ليست مستبعدة وتركيا ليست مستبعدة، والأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ.

وأستطرد النائب مصطفى بكري قائلًا: "ندين أي تجاوز من إيران ضد أي بلد عربي واستهداف المدنيين، وندعم القيادة السياسية في موقفها".