مصير الحرب الإيرانية بعد نهاية خامنئي.. أبرز سيناريوهات التصعيد المحتملة

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، محرر شؤون رئاسة الجمهورية بـ«أخبار اليوم»، أن التطورات الأخيرة في المنطقة تشير إلى دخول الصراع مرحلة غير مسبوقة، واصفًا المشهد بأنه «حرب فعلية» وتحول واضح في قواعد الاشتباك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميتين سارة مجدي ونهاد سمير، أن إعلان مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات الحرس الثوري يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يوسع دائرة المواجهة.

وأشار إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية مع إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، ما يعكس وصول المعركة إلى ذروتها وفتح كل المسارات أمام تطورات أكثر تعقيدًا خلال الساعات المقبلة.

تحركات مصرية سريعة لتثبيت الأمن الإقليمي

أكد أحمد حمدي أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع لمواجهة التصعيد، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات مكثفة مع عدد من القادة العرب، مؤكداً رفض مصر أي مساس بسيادة الدول العربية، وأن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وشدد على الدعوة إلى خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الأزمة وتحويلها إلى مواجهة أكبر.

تنسيق عربي ودولي مكثف

أوضح حمدي أن الاتصالات شملت أيضًا وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، مع توقع تكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة، في ظل مؤشرات على اتساع نطاق الأزمة لتشمل قوى دولية كبرى.

وأضاف أن المشهد أصبح أقرب إلى صراع عالمي مفتوح الاحتمالات، تحكمه حسابات سياسية وعسكرية شديدة التعقيد، ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا عاجلًا للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.