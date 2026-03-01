قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البحرين تتصدى لموجة صواريخ إيرانية دون خسائر في الأرواح

البحرين
البحرين
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن فندق كراون بلازا في العاصمة المنامة تعرض لأضرار مادية نتيجة استهدافه بصواريخ ومسيرات إيرانية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.


وأشار مركز الاتصال الوطني البحريني إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت بفاعلية مع موجة الهجمات، وتم تدمير الصواريخ قبل وصولها للأهداف، مع سقوط شظايا محدودة في بعض المناطق. 

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواقع ومعالجة أي آثار مترتبة.


وتأتي هذه التطورات  الأخيرة بعد الهجوم على إيران ومقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار القادة الإيرانيين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط استعداد البحرين والدول المجاورة لمواجهة أي تهديدات محتملة من الصواريخ والمسيرات.

