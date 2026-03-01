البحرين تتصدى لموجة صواريخ إيرانية دون خسائر في الأرواح

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن فندق كراون بلازا في العاصمة المنامة تعرض لأضرار مادية نتيجة استهدافه بصواريخ ومسيرات إيرانية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.



وأشار مركز الاتصال الوطني البحريني إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت بفاعلية مع موجة الهجمات، وتم تدمير الصواريخ قبل وصولها للأهداف، مع سقوط شظايا محدودة في بعض المناطق.

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواقع ومعالجة أي آثار مترتبة.



وتأتي هذه التطورات الأخيرة بعد الهجوم على إيران ومقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار القادة الإيرانيين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط استعداد البحرين والدول المجاورة لمواجهة أي تهديدات محتملة من الصواريخ والمسيرات.