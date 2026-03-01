خبير استراتيجي: تحركات أمريكا وإسرائيل ضد إيران بعد المفاوضات النووية تعتبر عدوانًا

أكد اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن إيران دخلت في مفاوضات مباشرة، وأن الجولة الأخيرة التي كانت في سويسرا كانت إيجابية، وأن هناك اتفاقًا على وجود التخصيب ولكن بنسبة لا تتجاوز المعايير الدولية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن المبادرات الإيرانية كانت جيدة، لكن أمريكا وإسرائيل كان العد التنازلي بالنسبة لهما قد بدأ، وأن أمريكا قامت بتحريك حاملات طائرات.

ولفت إلى أن أمريكا قامت بدعم إسرائيل بالمعدات المطلوبة، والصواريخ التي تكفي لفترة طويلة جدًا، وأن ما حدث يعتبر عدوانًا إسرائيليًا أمريكيًا مشتركًا ضد إيران.

وأشار إلى أن ما حدث من أمريكا وإسرائيل يعتبر خرقًا للقانون الدولي، لأنه أدى إلى قتل خامنئي.