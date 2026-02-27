قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة عن اكتشاف كريم جديد "يغير الحياة" لعشرات الآلاف من المصابين بمرض البهاق لاستعادة لون الجلد.

وسيتم إعطاء أول دواء معتمد في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمرض البهاق لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من البهاق الذي يؤثر على وجوههم، وذلك لاستعادة لون الجلد المفقود.

تفاصيل علاج البهاق الجديد

وأطلق علي كريم البهاق الجديد اسم روكسوليتينيب، وسيتم إعطاءه لما يقرب من 100000 شخص في المملكة البريطانية، وتبدأ أعمارهم من 12 عامًا فأكثر والذين يعانون من شكل من أشكال المرض حيث تظهر بقع بيضاء بشكل متناظر على جانبي الوجه والجسم (البهاق غير القطاعي).

يتم تطبيق علاج البهاق الجديد مرتين يوميًا على المناطق المصابة من الجلد، وعادة ما يتم فحص النتائج بعد حوالي 6 أشهر، وسيتم تقديمه في الحالات التي لم تنجح فيها كريمات الستيرويد القياسية أو لم تكن مناسبة، وذلك بعد اتفاق أبرمته هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

أظهرت التجارب السريرية أن الكريم يحسن بشكل كبير من إعادة تصبغ الوجه حيث شهد العديد من المرضى عودة لون الجلد بنسبة 75% على الأقل إلى المناطق المصابة.

على الرغم من أن البهاق غالباً لا يسبب ألماً جسدياً، إلا أنه بالنسبة للكثيرين يمكن أن يكون مؤلماً عاطفياً وعندما يصيب الوجه، يمكن أن يكون له تأثير كبير على ثقة الناس بأنفسهم، وشعورهم بالهوية، وصحتهم العقلية.

تعريف مرض البهاق

يعاني حوالي واحد من كل 100 شخص في المملكة المتحدة من البهاق، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي للشخص عن طريق الخطأ الخلايا الصبغية وهي الخلايا التي تنتج الميلانين، الصبغة التي تعطي الجلد لونه.

يمكن أن يصيب أي منطقة من الجلد، ولكنه يصيب الوجه والرقبة واليدين في أغلب الأحيان. وقد يظهر أو يتفاقم لدى بعض الأشخاص نتيجة عوامل تشمل المرض أو التوتر أو إصابة الجلد.

يعمل العلاج عن طريق تهدئة الاستجابة المناعية التي تسبب فقدان اللون، مما يسمح للون البشرة بالعودة تدريجياً.

حتى الآن، كانت الخيارات محدودة في الغالب بتدخلات تُخفي الحالة أو كريمات الستيرويد التي قد تُرقق الجلد وتُلحق به الضرر عند استخدامها لفترات طويلة كما يُقدّم العلاج الضوئي، ولكنه يتطلب زيارات متكررة للمستشفى ولا يُحقق نتائج دائمة دائمًا.

رأي الخبراء



قالت البروفيسورة ميغانا بانديت، المديرة الطبية الوطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "بالنسبة لكثير من الناس، فإن البهاق ليس مجرد تغيير في لون الجلد بل يمكن أن يؤثر على كيفية رؤيتهم لأنفسهم وكيف يشعرون كل يوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوجه".

"نعلم أيضاً أن هذه الحالة يمكن أن يكون لها تأثير كبير بشكل خاص على الأشخاص ذوي درجات البشرة الداكنة، حيث تكون التغيرات في التصبغ أكثر وضوحاً."

"لأول مرة، أصبح لدينا علاج معتمد متاح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، قادر على استعادة لون البشرة بشكل ملحوظ بدلاً من مجرد إخفاء الحالة ورغم أنه قد لا يناسب الجميع، إلا أنه قد يُحدث فرقاً كبيراً في شعور البعض تجاه أنفسهم."

خلفية الدواء

تم رفض الكريم سابقًا للاستخدام من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أغسطس 2025، ولكن بعد مراجعة سريعة ومفاوضات معقدة، أبرمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا صفقة مع الشركة المصنعة Incyte لتمكين الموافقة عليه اليوم من قبل المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية (NICE).

بشرى وأمل



ويؤكد الخبراء أن هذا القرار يعترف بالتأثير النفسي والاجتماعي والطبي الكبير للبهاق ويمثل تحولاً أساسياً نحو الرعاية العادلة التي يستحقها مجتمعنا منذ فترة طويلة."

"نحن ممتنون للغاية للأفراد الذين شاركوا تجاربهم الحياتية وساعدوا في تسليط الضوء على هذه القضية على المستوى الوطني لقد كانت أصواتهم أساسية في تحقيق هذه النتيجة، إلى جانب التعاون البناء من المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا والأطباء والباحثين والشركاء الصناعيين.

"مع دخولنا هذه الحقبة الجديدة وما يلوح في الأفق من ابتكارات أخرى، تظل جمعية البهاق ملتزمة تمامًا بضمان حصول كل شخص في المملكة المتحدة على أفضل خيارات علاج البهاق المتاحة، سواء الآن أو في السنوات المقبلة.

كما هو الحال مع أي دواء، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، وأكثرها شيوعًا ردود فعل خفيفة في موضع وضع الكريم، مثل الاحمرار أو التهيج.