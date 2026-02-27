قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

البهاق
البهاق
اسماء محمد

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة عن اكتشاف كريم جديد "يغير الحياة" لعشرات الآلاف من المصابين بمرض البهاق  لاستعادة لون الجلد.

وسيتم إعطاء أول دواء معتمد في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمرض البهاق لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من البهاق الذي يؤثر على وجوههم، وذلك لاستعادة لون الجلد المفقود.

تفاصيل علاج البهاق الجديد 

وأطلق  علي كريم البهاق الجديد اسم روكسوليتينيب، وسيتم إعطاءه لما يقرب من 100000 شخص في المملكة البريطانية، وتبدأ أعمارهم من 12 عامًا فأكثر والذين يعانون من شكل من أشكال المرض حيث تظهر بقع بيضاء بشكل متناظر على جانبي الوجه والجسم (البهاق غير القطاعي).

يتم تطبيق علاج البهاق الجديد مرتين يوميًا على المناطق المصابة من الجلد، وعادة ما يتم فحص النتائج بعد حوالي 6 أشهر، وسيتم تقديمه في الحالات التي لم تنجح فيها كريمات الستيرويد القياسية أو لم تكن مناسبة، وذلك بعد اتفاق أبرمته هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

أظهرت التجارب السريرية أن الكريم يحسن بشكل كبير من إعادة تصبغ الوجه حيث شهد العديد من المرضى عودة لون الجلد بنسبة 75% على الأقل إلى المناطق المصابة.

الفرق بين البقع البيضاء والبهاق

على الرغم من أن البهاق غالباً لا يسبب ألماً جسدياً، إلا أنه بالنسبة للكثيرين يمكن أن يكون مؤلماً عاطفياً  وعندما يصيب الوجه، يمكن أن يكون له تأثير كبير على ثقة الناس بأنفسهم، وشعورهم بالهوية، وصحتهم العقلية.

تعريف مرض البهاق

يعاني حوالي واحد من كل 100 شخص في المملكة المتحدة من البهاق، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي للشخص عن طريق الخطأ الخلايا الصبغية  وهي الخلايا التي تنتج الميلانين، الصبغة التي تعطي الجلد لونه.

يمكن أن يصيب أي منطقة من الجلد، ولكنه يصيب الوجه والرقبة واليدين في أغلب الأحيان. وقد يظهر أو يتفاقم لدى بعض الأشخاص نتيجة عوامل تشمل المرض أو التوتر أو إصابة الجلد.

يعمل العلاج عن طريق تهدئة الاستجابة المناعية التي تسبب فقدان اللون، مما يسمح للون البشرة بالعودة تدريجياً.

حتى الآن، كانت الخيارات محدودة في الغالب بتدخلات تُخفي الحالة أو كريمات الستيرويد التي قد تُرقق الجلد وتُلحق به الضرر عند استخدامها لفترات طويلة كما يُقدّم العلاج الضوئي، ولكنه يتطلب زيارات متكررة للمستشفى ولا يُحقق نتائج دائمة دائمًا.

رأي الخبراء


قالت البروفيسورة ميغانا بانديت، المديرة الطبية الوطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا:  "بالنسبة لكثير من الناس، فإن البهاق ليس مجرد تغيير في لون الجلد  بل يمكن أن يؤثر على كيفية رؤيتهم لأنفسهم وكيف يشعرون كل يوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوجه".

"نعلم أيضاً أن هذه الحالة يمكن أن يكون لها تأثير كبير بشكل خاص على الأشخاص ذوي درجات البشرة الداكنة، حيث تكون التغيرات في التصبغ أكثر وضوحاً."

"لأول مرة، أصبح لدينا علاج معتمد متاح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، قادر على استعادة لون البشرة بشكل ملحوظ بدلاً من مجرد إخفاء الحالة ورغم أنه قد لا يناسب الجميع، إلا أنه قد يُحدث فرقاً كبيراً في شعور البعض تجاه أنفسهم."

البهاق

خلفية الدواء

تم رفض الكريم سابقًا للاستخدام من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أغسطس 2025، ولكن بعد مراجعة سريعة ومفاوضات معقدة، أبرمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا صفقة مع الشركة المصنعة Incyte لتمكين الموافقة عليه اليوم من قبل المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية (NICE).

بشرى وأمل 


ويؤكد الخبراء أن هذا القرار يعترف بالتأثير النفسي والاجتماعي والطبي الكبير للبهاق ويمثل تحولاً أساسياً نحو الرعاية العادلة التي يستحقها مجتمعنا منذ فترة طويلة."

البهاق

"نحن ممتنون للغاية للأفراد الذين شاركوا تجاربهم الحياتية وساعدوا في تسليط الضوء على هذه القضية على المستوى الوطني لقد كانت أصواتهم أساسية في تحقيق هذه النتيجة، إلى جانب التعاون البناء من المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا والأطباء والباحثين والشركاء الصناعيين.

"مع دخولنا هذه الحقبة الجديدة وما يلوح في الأفق من ابتكارات أخرى، تظل جمعية البهاق ملتزمة تمامًا بضمان حصول كل شخص في المملكة المتحدة على أفضل خيارات علاج البهاق المتاحة، سواء الآن أو في السنوات المقبلة.

كما هو الحال مع أي دواء، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، وأكثرها شيوعًا ردود فعل خفيفة في موضع وضع الكريم، مثل الاحمرار أو التهيج.

البهاق كريم البهاق الجديد علاج البهاق الجديد اكتشاف علاج جديد للبهاق علاج مرض البهاق دواء البهاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

ترشيحاتنا

فينيسيوس

مانشستر سيتي يخطط لضم فينيسيوس جونيور

إبراهيم عبد الجواد

مفاجأة بموعد جلسة المحكمة الرياضية في قضية حسم لقب الدوري

شوبير

شوبير يشيد بعودة الجماهير: المدرجات هتنور من تاني

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد