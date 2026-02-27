أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مساء الخميس، مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا وأسر آخرين، إثر هجمات استهدفت مواقع عسكرية باكستانية على طول خط الحدود بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها هاجمت 19 موقعا تابعا للجيش الباكستاني، مؤكدة أن العمليات نُفذت في عدة نقاط حدودية، ووصفتها بأنها جاءت "دفاعا عن أراضينا وشعبنا"، مع التشديد على الرد على أي هجمات مستقبلية.



وبحسب البيان، قُتل 8 من عناصر الجيش الأفغاني خلال المواجهات، فيما تقرر وقف العمليات القتالية منتصف الليل بأمر من رئيس الأركان.



وفي سياق متصل، سُمع دوي ثلاثة انفجارات وأصوات تحليق طائرات في العاصمة كابول، بعد ساعات من تنفيذ الهجمات.



وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين إسلام آباد وكابول خلال الأشهر الأخيرة، تخلله إغلاق للمعابر الحدودية منذ اندلاع مواجهات في أكتوبر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلًا من الجانبين.



ورغم عقد جولات تفاوض أعقبت وقفا أوليا لإطلاق النار بوساطة قطر وتركيا، لم تُفضِ المساعي الدبلوماسية إلى اتفاق دائم.



وتتهم باكستان الحكومة الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جماعات مسلحة تنفذ هجمات داخل أراضيها انطلاقًا من أفغانستان، وهو ما تنفيه حركة طالبان.



وكان الجيش الباكستاني قد شن مؤخرًا غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية عقب سلسلة تفجيرات انتحارية، بينها هجوم استهدف مسجدًا شيعيًا في باكستان وأوقع ما لا يقل عن 40 قتيلًا، وتبناه تنظيم "داعش".



كما أعلنت "ولاية خراسان" التابعة للتنظيم مسؤوليتها عن تفجير انتحاري استهدف مطعمًا في كابول الشهر الماضي، ما فاقم من حدة التوتر بين البلدين.