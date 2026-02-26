باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

 أعلن الجيش الباكستاني اليوم /الخميس/ عن مقتل 34 مسلحا في سلسلة من العمليات الاستخباراتية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش - في بيان نقله راديو باكستان - أن قوات الأمن تمكنت من قتل 26 مسلحا في أربع عمليات أمنية بإقليم خيبر بختونخوا، وثمانية آخرين خلال عملية أمنية بإقليم بلوشستان.

وخلال العمليات الأمنية، صادرات القوات كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

