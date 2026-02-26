قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية والإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مرور الشرقية حملاتها اليومية لإعادة الانضباط إلى الشارع الشرقاوي والحد من مظاهر العشوائية.

واضاف محافظ الشرقية انه شهدت شوارع طلبة عويضة والمحافظة والجامعة ومنطقة الزراعه ومناطق متفرقة بمدينة الزقازيق حملات مرورية وتفيشية مكثفة، استهدفت ضبط مركبات التوكتوك المخالفة ومصادرة اطقم الصوت بداخلها للحد من انتشار العشوائية والتلوث السمعي وضبط الدراجات النارية المُعدَّلة بإضافة أجهزة تصدر أصواتًا مرتفعة ومزعجة، لما تتسبه من إزعاج وزعر للمواطنين وضبط سائقي سيارات السرفيس غير الملتزمين بخطوط السير المحددة وتعريفه الأجرة المقررة، للحد من استغلال الركاب.

وأشار إلى أنه أسفرت تلك الحملات عن التحفظ على عدد من مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة، وتحرير مخالفات لسائقي السرفيس غير الملتزمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

أكد المحافظ استمرار الحملات ليلًا ونهارًا لتحقيق السيولة المرورية واستعادة المظهر الحضاري لشوارع المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على استعادة الإنضباط للشوارع والحد من العشوائية.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية الإدارة العامة للمواقف الشارع الشرقاوي

