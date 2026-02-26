لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

قدم الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن.
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
المكونات:
- 2 باذنجان كبار
- 300 جم لحمة مفرومة
- 1 بصلة متوسطة مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 كوب صلصة طماطم
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)
- ملح + فلفل أسود
- رشة بابريكا
- رشة زعتر أو بهارات لحمة
- 1 كوب جبنة موزاريلا
- بقدونس للتزيين
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن:
1- نقطع الباذنجان نصين بالطول ونفرغه بالسكينة.
2- نرش عليه ملح بسيط وندخله فرن 10–15 دقيقة لحد ما يدبل.
3- في طاسة نحمر البصلة في شوية زيت، نضيف الثوم.
4- نحط اللحمة ونقلب لحد ما لونها يتغير.
5- نضيف الصلصة والتوابل ونتركها تتسبك 5 دقايق.
6- نحشي الباذنجان بخليط اللحمة.
7- نضع الجبنة على الوش.
8- يدخل الفرن على 180 درجة حوالي 15 دقيقة لحد ما الجبنة تسيح وتتحمر.