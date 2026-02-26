قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصيف يقترب والطلب على الكهرباء يتزايد.. هل تلجأ الوزارة لتخفيف الأحمال أم هناك خطة أخرى؟

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء
وفاء نور الدين

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  خطة شاملة للتشغيل والصيانة وتحسين كفاءة الإنتاج،استعدادا لفصل الصيف  بهدف الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي خلال وقت الذروة ، مع استعدادات فنية وتنظيمية تؤكد عدم  اللجوء لخطة تخفيف الأحمال. 

خطة تخفيف الأحمال

 وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعدادها  للتعامل مع ذروة الاستهلاك،دون اللجوء لخطة تخفيف الأحمال  بناءً على توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود عصمت خلال لقاءات واجتماعات رسمية عقدت مؤخراً. 

حيث كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة وزارة الكهرباء  لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح الوزير  أن هناك زيادة متوقعة فى الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح ما بين 6 إلى 7% خلال أشهر الصيف المقبل، وبالتالي فمن المخطط أن يتم إضافة 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، مع إضافة قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالى 600 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميجا وات.

و أكد المهندس محمود عصمت أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة، وتشهد استقراراً في تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة مستمرة فى بذل المزيد من الجهد لتوفير احتياجات المواطنين سواء للقطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.
 

مساهمة الطاقة المتجددة


نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  فى تنفيذ جزء كبير من استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة أو أكثر بحلول عام 2030 قبل المواعيد المحددة لها وفقا للجدول الزمنى

وتابع  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيلعب دوراً هاماً فى استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل، وأنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميجا وات الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف 2026

وزارة الكهرباء استقرار التيار الكهربائي خطة تخفيف الأحمال الطاقة المتجددة الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

لجنة الانتخابات التايلاندية تعلن رسميا فوز حزب "بهومجايتاي" في الانتخابات العامة

لجنة الانتخابات التايلاندية تعلن رسميًا فوز حزب «بهومجايتاي» في الانتخابات العامة

كوريا الجنوبية تبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.5% للمرة السادسة على التوالي

كوريا الجنوبية تبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.5% للمرة السادسة على التوالي

جيش الاحتلال

الاحتلال يسلّم مواطني الأغوار الشمالية 12 إخطارًا بهدم منشآت زراعية

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد