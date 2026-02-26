أصبحت ملامح دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا واضحة عقب اكتمال العقد الفرق المتأهلة.

و

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتنطلق فاعليات قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة الموافق 27 فبراير في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى دور الـ16 عن طريق إنهائهم الدور السابق في المراكز الأولى وهم :

أرسنال - بايرن ميونيخ - ليفربول - توتنهام - برشلونة - تشيلسي - سبورتنج لشبونة - مانشستر سيتي.

بينما تأهل لدور الـ16 من خلال الملحق كل من:

أتلتيكو مدريد - نيوكاسل يونايتد - بودو جليمت - باير ليفركوزن - أتالانتا - باريس سان جيرمان - ريال مدريد - جالاتا سراي.

ومن المتوقع أن يواجه ليفربول إما أتلتيكو مدريد أو جالطة سراي

أما برشلونة فسيواجه نيوكاسل يونايتد أو باريس سان جيرمان