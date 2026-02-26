بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

شاركت الإعلامية بوسي صوراً جديدة لها رفقة الفنانة إلهام شاهين وهالة سرحان صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

وظهرت بوسي بقفطان رمضانى باللون الأخضر المطرز بالفضى وتألقت إلهام شاهين بقفطان باللون الأسود المطرز بالخط العربي.

وحلّت النجمة الكبيرة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج بين السطور، في حلقة وُصفت بأنها من أجرأ وأصدق لقاءاتها التلفزيونية.



في أولى فقرات الحلقة، وقفت إلهام شاهين أمام المرآة لتكشف عن ملامح «إلهام الإنسانة» التي تعلّمت الكثير من «إلهام الفنانة»، مؤكدة أن كل شخصية قدّمتها تركت بداخلها درسًا وتجربة.

وقالت إن من أهم مميزاتها الصدق، لكنه في الوقت نفسه أكبر عيوبها، لأن صراحتها أحيانًا تزعج البعض، مشددة على أنها مقتنعة بجميع أدوارها دون استثناء.

وأوضحت إلهام شاهين أنها قدّمت 101 فيلم، وأن مسيرتها كانت مراحل تدريجية، قائلة: «بعد ما قدمت كل شيء.. عيني اتملت، وأنا متصالحة مع كل مرحلة في عمري».

وأضافت أنها منذ العشرينات قدّمت أدوارًا صادمة للسن، منها تجسيد أم لفتاة 14 عامًا وهي في الخامسة والعشرين من عمرها.

وعن التقدّم في العمر، قالت إنها أحيانًا تنظر في المرآة وتلاحظ أثر الزمن على وجهها ورقبتها، لكنها لا تنزعج، مؤكدة رفضها التام لعمليات التجميل وخوفها منها، مع اعترافها بزيادة وزنها 5 كيلو فقط.