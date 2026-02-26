قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة

أكد الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الصلاة ليست مجرد عبادة يؤديها المسلم، بل هي نور حقيقي يضيء حياته في الدنيا وينقذه في الآخرة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي وصف فيه الصلاة بأنها «نور»، في دلالة عميقة على مكانتها وأثرها في حياة المؤمن.

وأوضح خلال حديثه في برنامج «فالتمسوا نورًا» المذاع على قناة «الناس»، أن هذا النور يشمل قلب العبد ووجهه وقبره وموقفه يوم القيامة، مشيرًا إلى أن الصلاة إذا أُديت بحقها، مستوفية أركانها وشروطها ومفعمة بالخشوع، أورثت صاحبها سكينة داخلية وطمأنينة تملأ قلبه، حتى يبلغ منزلة يجد فيها راحته وسعادته بين يدي الله، كما جاء في قول النبي ﷺ: «وجعلت قرة عيني في الصلاة».

وبيّن أن الصلاة التي تكون نورًا ونجاة لصاحبها يوم القيامة هي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتخشع فيها الجوارح، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة»، مؤكدًا أن الإنسان في أشد الحاجة إلى هذا النور في ظلمات يوم القيامة، ولا سبيل إليه إلا بالمداومة على الصلاة والمحافظة عليها.

وأضاف أن الخشوع هو مفتاح هذا النور، داعيًا إلى إفراغ القلب من شواغل الدنيا عند الوقوف بين يدي الله، واستحضار معاني التذلل والخضوع في الركوع والسجود، حتى لا يسرق الشيطان من العبد روح صلاته فيحرمه من أنوارها وبركاتهـا.

وأشار إلى أن أثر الصلاة لا يقتصر على الآخرة فحسب، بل ينعكس في الدنيا إشراقًا على الوجه وسكينة في النفس، مستدلًا بقوله تعالى: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود»، موضحًا أن كثرة العبادة وحسنها يتركان أثرًا ظاهرًا من النور والبهاء على صاحبها، كما أن الصلاة تهذب السلوك وتنهى عن الفحشاء والمنكر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المحافظة على الصلاة سبيل إلى الطمأنينة والرحمة في الدنيا، ونجاة مؤكدة في الآخرة، داعيًا إلى التمسك بها والحرص على أدائها بخشوع وإخلاص.

