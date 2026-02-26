فايننشال تايمز: إيران تغازل ترامب بعروض نفط وغاز لتجنب المواجهة العسكرية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إيران تحاول "إغراء" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحوافز اقتصادية، تشمل استثمارات في احتياطياتها من النفط والغاز، لإقناعه بتجنب الحرب.

ووصف مصدر مطلع على المحادثات العرض بأنه "فرصة تجارية ذهبية"، قائلاً إن العرض موجه بالدرجة الأولى إلى ترامب ويتضمن حقوق استخراج النفط والغاز والمعادن، وقال مصدر آخر إن مناقشات جرت حول هذا الموضوع، لكن العرض لم يُقدم رسميًا إلى واشنطن.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن دبلوماسيين وخبراء، أن البرنامج النووي الإيراني لم يحرز تقدماً ملحوظاً منذ حرب الأيام الاثني عشر، وخاصة منذ عملية "مطرقة منتصف الليل" التي شنت فيها الولايات المتحدة هجوماً على ثلاثة منشآت نووية رئيسية في إيران.

من جانب آخر، أفادت تقارير نقلتها صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين بأن مستشاري الرئيس دونالد ترامب يرون أن تحرك إسرائيل أولاً ضد إيران قد يمهد الطريق لدعم أمريكي أوسع لأي عملية عسكرية لاحقة.

وأشار المصدر إلى أن الكلفة السياسية لأي هجوم على إيران ستكون أقل إذا بادر الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن السيناريو المرجح يتضمن عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بشأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.



