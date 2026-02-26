كولومبيا .. ثوران بركان "ديابيير" الطيني دون تسجيل أي إصابات

أفادت تقارير إعلامية ، بثوران بركان "ديابيير" الطيني ، في بلدية سان خوان دي أورابا بمقاطعة أنتيوكيا الكولومبية، دون تسجيل إصابات، وفقاً لسلطة إدارة مخاطر الكوارث المحلية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد اقتصر الضرر المؤكد على إتلاف الطريق المؤدي إلى قرية سييتي فولتاس، فيما تعمل الفرق المختصة على استعادة حركة المرور.



وبدورها ، بيًنت الجيولوجية مارسيلا أريستيزابال أن الظاهرة عبارة عن "ثوران قبة طينية" وليست نشاطاً بركانياً ماغماتياً، وأن الاشتعال المرصود ناتج عن احتراق الغازات المنبعثة بسبب الضغط والاحتكاك، وليس عن صهارة.



ولفت إلى أن مخاطر هذا النوع من الثورانات ضئيلة، ولا يتجاوز نصف قطر تأثيره 300 متر، مشيرة إلى إمكانية تكرارها عند تراكم الطين الكثيف.



وسجلت المنطقة حادثة مماثلة عام 2025، فيما اتخذت السلطات إجراءات إخلاء وقائية للمنازل القريبة.