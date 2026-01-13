بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

شهد بركان كيلويا في هاواي ثورانًا بركانيًا مذهلًا يوم الاثنين، حيث قذف كتلًا ضخمة من الحمم المنصهرة إلى ارتفاع يصل إلى 460 مترًا في الهواء، وسط أعمدة كثيفة من الدخان والغازات البركانية التي ارتفعت حتى ستة كيلومترات.

يعتبر بركان كيلويا واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وقد بدأ ثورانه الأخير في ديسمبر 2024، ومنذ ذلك الحين أصبح يقذف الحمم البركانية بانتظام، ما يجعله محور اهتمام العلماء والسكان على حد سواء. ويقدر العلماء أن البركان يمكنه نفث ما يصل إلى 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت يوميًا، مما قد يؤثر على جودة الهواء ويشكل صعوبات في التنفس للأشخاص والحيوانات في المناطق المحيطة.

تفاصيل الثوران

أكد علماء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الثورانات البركانية المماثلة غالبًا ما تستمر ليوم واحد تقريبًا، لكنها تكون قوية بما يكفي لإنتاج مشاهد مدهشة من الحمم البركانية المتوهجة والدخان الكثيف. ويُقذف أحيانًا شظايا دقيقة من الزجاج البركاني تُعرف باسم "شعر بيليه"، تيمنًا بإلهة البراكين في هاواي. هذه الشظايا حادة للغاية وقد تسبب تهيج الجلد والعينين، لذا يُنصح بتجنب الاقتراب منها.

على الرغم من هذه الظواهر المذهلة، لا يشكل الثوران البركاني خطرًا مباشرًا على التجمعات السكانية، إذ تم إغلاق فوهة بركان كيلويا أمام الجمهور منذ نحو عقدين للحفاظ على سلامة الزوار.

بركان كيلويا بين الماضي والحاضر

منذ عام 1983، شهد بركان كيلويا نشاطًا مستمرًا، ويعد من بين ستة براكين نشطة في جزر هاواي، إلى جانب بركان ماونا لوا، الأكبر على مستوى العالم. هذا النشاط المستمر يجعل منه موقعًا مهمًا للدراسة العلمية، خاصة في مجال رصد البراكين والتنبؤ بالثورانات المستقبلية.

وقد وثق مقطع فيديو حديث لحظة قذف الحمم الضخمة، حيث أثارت المشاهد دهشة العلماء وسكان هاواي، وجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، نظراً للقوة المذهلة للثوران وارتفاع الحمم المذهل.

الآثار البيئية والصحية

الانبعاثات البركانية، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكبريت والرماد البركاني، قد تؤثر على صحة الإنسان والحيوان، وكذلك على المحاصيل الزراعية في المناطق المجاورة. لذلك ينصح المسؤولون المحليون باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

كما أن شظايا شعر بيليه البركانية يجب التعامل معها بحذر شديد، فهي خطيرة للغاية ويمكن أن تسبب إصابات إذا لم يتم الابتعاد عنها.