قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
أسماء عبد الحفيظ

شهد بركان كيلويا في هاواي ثورانًا بركانيًا مذهلًا يوم الاثنين، حيث قذف كتلًا ضخمة من الحمم المنصهرة إلى ارتفاع يصل إلى 460 مترًا في الهواء، وسط أعمدة كثيفة من الدخان والغازات البركانية التي ارتفعت حتى ستة كيلومترات.

يعتبر بركان كيلويا واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وقد بدأ ثورانه الأخير في ديسمبر 2024، ومنذ ذلك الحين أصبح يقذف الحمم البركانية بانتظام، ما يجعله محور اهتمام العلماء والسكان على حد سواء. ويقدر العلماء أن البركان يمكنه نفث ما يصل إلى 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت يوميًا، مما قد يؤثر على جودة الهواء ويشكل صعوبات في التنفس للأشخاص والحيوانات في المناطق المحيطة.

تفاصيل الثوران

أكد علماء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الثورانات البركانية المماثلة غالبًا ما تستمر ليوم واحد تقريبًا، لكنها تكون قوية بما يكفي لإنتاج مشاهد مدهشة من الحمم البركانية المتوهجة والدخان الكثيف. ويُقذف أحيانًا شظايا دقيقة من الزجاج البركاني تُعرف باسم "شعر بيليه"، تيمنًا بإلهة البراكين في هاواي. هذه الشظايا حادة للغاية وقد تسبب تهيج الجلد والعينين، لذا يُنصح بتجنب الاقتراب منها.

على الرغم من هذه الظواهر المذهلة، لا يشكل الثوران البركاني خطرًا مباشرًا على التجمعات السكانية، إذ تم إغلاق فوهة بركان كيلويا أمام الجمهور منذ نحو عقدين للحفاظ على سلامة الزوار.

بركان كيلويا بين الماضي والحاضر

منذ عام 1983، شهد بركان كيلويا نشاطًا مستمرًا، ويعد من بين ستة براكين نشطة في جزر هاواي، إلى جانب بركان ماونا لوا، الأكبر على مستوى العالم. هذا النشاط المستمر يجعل منه موقعًا مهمًا للدراسة العلمية، خاصة في مجال رصد البراكين والتنبؤ بالثورانات المستقبلية.

وقد وثق مقطع فيديو حديث لحظة قذف الحمم الضخمة، حيث أثارت المشاهد دهشة العلماء وسكان هاواي، وجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، نظراً للقوة المذهلة للثوران وارتفاع الحمم المذهل.

الآثار البيئية والصحية

الانبعاثات البركانية، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكبريت والرماد البركاني، قد تؤثر على صحة الإنسان والحيوان، وكذلك على المحاصيل الزراعية في المناطق المجاورة. لذلك ينصح المسؤولون المحليون باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

كما أن شظايا شعر بيليه البركانية يجب التعامل معها بحذر شديد، فهي خطيرة للغاية ويمكن أن تسبب إصابات إذا لم يتم الابتعاد عنها.

بركان كيلويا بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا أخبار الثوران البركاني 2026 آخر أخبار الثوران البركاني 2026 شظايا شعر بيليه شظايا شعر بيليه البركانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

اسعار الذهب

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه مع استمرار ارتفاع الأسعار

جانب من الازالات

إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة

رشا عبد العال

الضرائب: إخضاع صابون ومنظفات الاستخدام المنزلي لضريبة 14% يسمح بخصم مدخلات الإنتاج

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد