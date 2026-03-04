جريزمان يسخر من برشلونة بعد تأهل أتلتيكو إلى نهائي كأس الملك

استعادت مواجهة أتلتيكو مدريد ونادي برشلونة في كأس ملك إسبانيا بعض الذكريات المثيرة، بعدما وجه الفرنسي أنطوان جريزمان رسالة رمزية إلى فريقه السابق عقب تأهل أتلتيكو إلى النهائي.

ورغم خسارة أتلتيكو إيابًا بنتيجة 3-0 على ملعب كامب نو، فإن فوزه العريض ذهابًا 4-0 كان كافيًا لحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بمجموع اللقاءين.

جريزمان أعاد إلى الأذهان موقفًا حدث قبل عام، عندما احتفل برشلونة بفوزه 4-2 على أتلتيكو في الدوري الإسباني، ونشر عبر حساباته الرسمية صورة للاعبيه مرفقة بتعليق: “هذه الصورة مؤثرة للغاية”.

وبعد ضمان التأهل هذه المرة، رد النجم الفرنسي بطريقة ساخرة، إذ نشر صورة له وهو يحتفل، بينما يظهر عدد من لاعبي برشلونة مستلقين على أرضية الملعب، وعلّق عليها: «هل هذه الصورة قاسية للغاية؟»، مضيفًا ثلاثة رموز تعبيرية لوجوه تغطي أفواهها، في إشارة اعتبرها كثيرون ردًا مباشرًا على منشور برشلونة السابق.

صورة برشلونة

صورة جريزمان