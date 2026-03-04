شيخ الأزهر لرئيس الإمارات وملك البحرين: نرفض المساس بسيادة الدول وتهديد أمن شعوبها

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، عبر خلاله عن استنكاره للاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات وعدد من الدول العربية الشقيقة، وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة ومبادئ حسن الجوار .

من جانبه عبر الشيخ محمد بن زايد عن تقديره وشكره لهذه اللفتة الأخوية الطيبة من شيخ الأزهر.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، ضرورة ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمعالجة مختلف القضايا، تفاديا لمزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل.. أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، عبَّر خلاله عن تضامن الأزهر الشريف مع مملكة البحرين، ورفضه لأي مساس بسيادة الدول أو أي تهديدٍ لأمن شعوبها.

وأكد شيخ الأزهر أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على الاستقرار وصون وحدة الأوطان، وتغليب صوت العقل والحكمة، لتجاوز الأزمات وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والصراعات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها، وأن يرزق بلادنا والعالم أجمع الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

من جانبه، أعرب جلالة ملك البحرين عن تقديره لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتقديره لمواقف فضيلته والأزهر الداعمة للسلام، مؤكدًا حرص بلاده على كل ما من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

الأزهر الشريف يطالب بوقف الحرب في المنطقة فورًا

كان الأزهر الشريف، طالب بوقف الحرب في المنطقة فورًا، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء.

وأعرب الأزهر الشريف عن رفضه واستنكاره لانتهاك سيادة الدول العربية، والعدوان على أراضيها ومقدراتها وترويع شعوبها الآمنة، ويطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يرفضه الخُلق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع أو التعليلات.

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي بالتدخل لإحلال السلام بالشرق الأوسط، ومنع توسيع دائرة الصراعات، واتخاذ قرار حاسم وعاجل لإطفاء نيران الحروب التي يدفع ثمنها أرواح المدنيين الطاهرة.

وطالب الأزهر جميع الأطراف بضبط النفس والتعقل وتغليب الحكمة والدين والإنسانية في هذه الأزمة الصعبة على الجميع، والعودة إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير.