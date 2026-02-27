شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ ٥٤ لانتصار العاشر من رمضان.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

وأكد الأزهر في بيان اليوم، أن تحرير الأرض واسترداد الكرامة لم يكونا إلا ثمرة إرادة صادقة لجيشٍ باسلٍ وشعبٍ أصيلٍ تلاحمت عزائمهما في لحظةٍ فارقة من تاريخ الوطن، مشددًا على أن حرب العاشر من رمضان مثّلت ملحمة وطنية خالدة، سُطِّرت فيها أسمى معاني البطولة والتضحية والفداء، وقدّمت نموذجًا فريدًا في التكاتف والصمود، لتؤكد أن الجيش المصري هو درع الوطن وقت الحرب، وسنده لمواجهة التحديات.

ويدعو الأزهر الشريف جموع الشعب المصري إلى استلهام روح انتصار العاشر من رمضان والعمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصرنا العزيزة وازدهارها، سائلًا الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر الشريف أ.د. أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

ومن جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه لفخامة السيد الرئيس على مبادرته الكريمة وحرص سيادته الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به سيادته من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.