مهندسي القاهرة والجيزة تخوضان جولة الإعادة على مقعد رئيس الفرعية.. 6 مارس

أعلن الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، عن النتائج الأولية لانتخابات مقاعد رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، مؤكداً أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم وشهدت مشاركة فاعلة من أعضاء الجمعية العمومية.

وصرح الدكتور معتز طلبة بأن النتائج أسفرت عن تجديد الثقة في (8) نقباء فرعيين بمحافظاتهم، حيث احتفظ النقباء بمقاعدهم في كل من: الإسكندرية، الدقهلية، السويس، الغربية، البحيرة، أسيوط، الشرقية، ومطروح.

كما أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى نجاح مهندسين جدد في حسم مقعد النقيب في (4) محافظات أخرى، حيث فاز نقباء جدد في كل من: القليوبية، العريش (شمال سيناء)، دمياط، وبني سويف.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور معتز طلبة، أن المعركة الانتخابية لم تُحسم في عدد من المحافظات من الجولة الأولى، لافتاً إلى أن هناك 14 نقابة فرعية ستشهد جولة إعادة على مقعد النقيب، وذلك لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات (50% + 1) من بينها القاهرة والجيزة.

وختم: من المقرر إجراء جولة الإعادة وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقا، يوم الجمعة المقبل 6 مارس 2026.