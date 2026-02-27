ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية ان الأجهزة الأمنية بإدارة مرور الشرقية⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ تواصل تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة للتصدي لمظاهر العشوائية المرورية وإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.

اضاف محافظ الشرقية انه شهدت الشوارع والمحاور الحيوية ذات الكثافات المرتفعة بمدينة الزقازيق انتشارا للجان المرورية المفاجئة، والتي استهدفت التعامل الحاسم مع الدراجات النارية المخالفة لما تسببه من إزعاج وإرباك للحركة المرورية وفحص تراخيص السيارات الملاكي والتأكد من سريان رخصتي القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على عدد من الدراجات النارية المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تلك الجهود بشكل يومي وعلى مدار الساعة لضبط الشارع وتحقيق الانضباط الكامل والقضاء على أي صور للعشوائية وردع الخارجين عن القانون.