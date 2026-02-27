بسبب قطعة أرض .. القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالشرقية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو يعود لشهر أبريل عام 2025 ، ويتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بين طرف أول (القائم على النشر وشقيقه) طرف ثان (3 أشخاص) لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية محرر بشأنها العديد من المحاضر محل تحقيقات الجهات القضائية .. وتبين قيام ناشر المقطع المشار إليه بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى فى التوقيت الحالى للتعجيل بإنهاء النزاع القضائى المشار إليه .

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





