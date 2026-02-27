محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير مسجد الحاجة زينب نوار في الظاهرية

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مسجد الحاجة زينب نوار بنطاق حي شرق بمنطقة الظاهرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة ترميمه وتأهيله وتطويره بالكامل، بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وأهالي المنطقة.

ويقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 800 م²، ويتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق متكررة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 800 مُصل، كما يضم المسجد دارًا لتحفيظ القرآن الكريم بالطابق الثالث، ودار مناسبات لخدمة أهالي المنطقة.

وقد تمت أعمال إعادة الترميم والتأهيل والتطوير بدعم ورعاية مؤسسة الغنيمي بالتعاون مع وزاره الاوقاف، التي تولت تنفيذ التطوير في إطار دورها المجتمعي، مثمنًا إسهاماتها في دعم وتطوير وخدمة أهالي المنطقة.

وقد أكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الافتتاح، استمع المحافظ إلى المواطنين، متمنيًا أن يكون هذا المسجد صرح للعلم والعبادة وخدمة المجتمع.